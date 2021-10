Zéro cas Covid-19 rapporté à Dakar ce dimanche par le ministère de la Santé

Est-ce la fin de l'épidémie du Covid-19 au Sénégal. Les chiffres rapportés depuis plus d'un mois par les services compétents du ministère de la Santé tendent vers cette probabilité. Et ceux de ce dimanche 10 octobre comportent une statistique des plus rares.



Depuis le 02 mars 2021, c'est peut-être la première fois que Dakar, qui est l'épicentre de la maladie au Sénégal, enregistre Zéro cas dans le bulletin quotidien de suivi de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.



En effet, le 3 octobre 2021, sur les 7 cas positifs rapportés, il y avait deux cas contacts non localisés et 5 cas communautaires qui étaient tous répertoriés dans d'autres localités du pays. Mais ce dimanche, sur les deux seules nouvelles contaminations enregistrées (sur 1909 tests effectués), toutes issues de la transmission communautaire, aucune n'est de Dakar.



Si cette tendance se poursuit dans les prochains jours, le Sénégal pourrait peut-être se prévaloir d'être l'un des rares pays à éradiquer le virus de son territoire... Même si le ciblage des tests adopté par les autorités peut nettement fausser toute statistique.