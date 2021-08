Zéro déchet à Dakar : les services de l’Hygiène Publique à Yoff pour désencombrer les artères

La Direction générale du cadre de vie (DGCV), et de l’unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCGDS), poursuivent leur programme zéro déchet à Dakar. Après la commune de Médina et de Patte d’Oie, c’est autour de la commune de Yoff d’accueillir les services du ministère de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique. Ce, dans le cadre du nouveau plan de nettoiement et de désencombrement dénommé un week-end, une commune.



« L’opération vise en quelque sorte à enlever les épaves, mais également à élargir la route. Comme vous le savez, Dakar avec ses embouteillages. L’élargissement de cette route-là, permettrait de régler des problèmes d’encombrement au niveau de la capitale, mais également de faciliter le voisinage avec les habitants de cette cité-là », a déclaré Abou Ba, Directeur général du cadre de vie et de l’hygiène publique.



Selon lui, cette opération n’a rencontré aucune difficulté si ce n’est le problème de recasement. « Il y a eu un travail en amont qui a été effectué par un de notre conseiller, et qui a rencontré ces artisans-là à plusieurs reprises. Les discutions ont permis de régler beaucoup de problème. La difficulté majeure, c’est le site de recasement ».



Cette opération de désencombrement est bien appréciée par les artisans installés sur la voix qui mène de la cité Mourtala 2 à Ouest Foire, livre Walf radio.