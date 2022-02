Zidane espère toujours être sélectionneur des Bleus

Zinedine Zidane a déjà dit non au Qatar, pour le PSG, à plusieurs reprises en novembre et décembre. Il ne veut pas prendre l’équipe en cours de saison. Il continue d’attendre les Bleus.



Maintenant, s’il sent que Didier Deschamps pourrait rester en prolongeant à l’issue de la Coupe du monde, il pourrait revoir ses plans. Tout dépend des Bleus. Si Zinedine Zidane est sûr d’avoir les Bleus en janvier, il n’ira pas au PSG.