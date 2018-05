Ziguinchor : La disparition de Ndeye Anna Sarr, élève en classe de 6e, inquiète

Ndeye Anna Sarr, élève en classe de 6e au collège CMT Amilcar Cabral de Ziguinchor a disparu depuis trois jours. Ses parents soupçonnent un enlèvement de leur fille sur le chemin de l’école, qui n’a pas fait signe de vie.



Selon son père, Aliou Sarr, «il s’est trouvé que j’étais en mission. C’est de là qu’on m’a appelé pour me dire que Ndeye Sarr n’est pas revenue depuis qu’elle était à l’école. En fait, elle a quitté à 7 heures pour se rendre à l’école et depuis lors on l’a plus revue. Ses professeurs ont appelé ses camarades de classes à qui ils ont demandé. Et ces derniers ont avoué qu’elle était belle et bien à l’école ».



Pour M. Sarr, leur fille a été enlevée. Car, soutien t-il, «elle était avec sa copine jusqu’à la 54 (route qui mène vers la Guinée-Bissau) et c'est là qu’elles se sont séparées. C’est entre la 54 et la maison qu’elle a disparue. Et depuis lors on l’a plus revue ». Les parents disent avoir saisi la police et la gendarmerie, livre la Rfm.