Ziguinchor : La sortie de Salif Sadio analysée par des journalistes

Interrogé par RFI, le chef de guerre de Attika, branche armée du Mfdc a dégagé toute implication de ce mouvement dans le massacre de 14 personnes dans la forêt de Bofa-Bayote le 6 janvier dernier. Mais, cette sortie n’est pas innocente, analysent des confères établis dans la capitale du Sud, à qui la RFM a posé la question.«Je ne suis pas surpris de la réaction de Salif Sadio parce qu’il s’est autoproclamé chef d’un mouvement qui n’a jamais accepté une quelconque responsabilité dans un drame en Casamance », a déclaré Papo Mané. Et de poursuivre : «Par ailleurs il a fait un aveu de taille, que le Mfdc est aussi impliqué dans la coupe de bois. Donc on voit mal quelqu’un, fut-il un responsable du Mfdc de s’arroger le droit de donner des permis de coupe de bois».Cheikh Tidiane Cissé qui a analysé sous un autre angle soutient que : «En dégageant sa responsabilité de toute responsabilité dans ce problème de Bofa, Salif Sadio met mal à l’aise César Atoute Badiate parce que demain, ce dernier ne pourra pas poser comme condition la libération de ces gens-là pour négocier avec le Sénégal. César doit parler au nom du Mfdc et que ce mouvement n’a rien à voir dans cette affaire cela veut dire que les gens qui ont été arrêtés ne l'ont pas été dans une mission du Mfdc».Pour Abdoulaye Thiam, le moment choisi pour faire sa déclaration n’est pas adéquat d’autant plus que nous assistons à une situation d’accalmie qui a besoin d’être renforcée. C’est d’ailleurs la raison qui a poussé ces journalistes à appeler l’Etat du Sénégal à dialoguer avec le Mfdc, afin qu’il y ait une paix définitive dans le sud du Sénégal.