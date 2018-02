Ziguinchor : Mamour Cissé et Cie réclament un militaire à la tête de la Gouvernance

Le Psd Jant Bi n’a pas mis du temps pour sortir de son mutisme. Il s’est prononcé sur la question de la crise en Casamance. Mamour Cissé et ses camarades demandent au Chef de l’Etat de mettre un militaire à la tête de la gouvernance de la région de Ziguinchor.



Réuni, ce lundi, le Secrétaire général de ce parti a déclaré : « Quant à la nomination d’un militaire, c’est plutôt à la tête de la gouvernance de la Casamance meurtrie qu’on la souhaite et on milite, pour que cette belle et riche région retrouve la plénitude de ses capacités, et toute sa splendeur, dans la paix, la discipline et le travail ».



Sur cette lancée, M. Cissé a aussi exhorté le gouvernement à neutraliser l’activisme improductif, 30 années durant, «de tous ces « Monsieur Casamance», dont l’aventure ambigüe ajoute à la confusion et au désordre et a laisser notre vaillante armée nationale, continuer à dérouler sa lourde et efficace communication de terrain, qui a le mérite déterminant d’être un langage, parfaitement compris par tous », livre « L’As ».