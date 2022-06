Ziguinchor : des agents des forces de sécurité tirent à "balles réelles", selon Guy Marius Sagna

Selon l’activiste Guy Marius Sagna qui a réussi à organiser une marche pacifique à Ziguinchor malgré l’interdiction du préfet, des agents des forces de défense et de sécurité ont commencé à tirer à « balles réelles » sur les manifestants.



« À l'évidence, la marche réussie par les populations de Ziguinchor, Bignona et Oussouye qui malgré l'interdiction sont parvenues à arriver au rond-point Aliin Sitoé Diatta a rendu fou le président Macky Sall qui se venge sur les populations en tirant sur elles », a dit l’activiste.



« Nous mettons en garde le président Macky Sall sur la situation déjà précaire ici au Sud du Sénégal. Nous invitons le président Macky Sall à ne pas nous pousser à bout. La stratégie du chaos ne passera pas. Si le président Macky Sall continue ainsi c'est son départ que nous allons demander », ajoute-t-il.



A Ziguinchor, on dénombre au moins une dizaine d’arrestations. Guy Marius Sagna exige la libération de tous les arrêtés, appelant l'État du Sénégal à prendre en charge les blessés et de lever le siège devant chez Ousmane Sonko et Barthélémy Dias.