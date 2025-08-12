Ziguinchor : dix (10) agents municipaux arrêtés pour démolition illégale d'un bâtiment

La mairie de Ziguinchor est secouée par une affaire de démolition illégale ayant conduit à l’arrestation, hier lundi 11 août 2025, de dix (10) agents municipaux. Ces derniers sont accusés d’avoir rasé un bâtiment appartenant à un tiers dans le quartier de Boucotte Sindian, en périphérie de la commune. L’implication présumée du maire Djibril Sonko, qui aurait ordonné l’opération, jette une ombre sur la gestion municipale, déjà ébranlée par des scandales récents .



L’affaire a éclaté avec l’interpellation initiale de trois responsables municipaux, convoqués et entendus par les enquêteurs du commissariat de Yamatogne. Transférés au parquet, ils pourraient bénéficier d’un « retour de parquet » selon des sources proches du dossier qui se sont confiées à Libération. Sept autres agents, également impliqués, ont été placés en garde à vue et pourraient être déférés ce mardi à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor après leur audition par le Procureur de la République .



Une source municipale anonyme révèle que les agents « n’ont fait qu’exécuter des ordres du maire Djibril Sonko ». Ce dernier, pourtant interpellé par le canard, a refusé de s’exprimer, renvoyant vers son chargé des affaires juridiques, M. Niang, qui a également décliné toute réponse.



Ce mutisme alimente les spéculations sur une possible tentative d’étouffer l’affaire, dans un contexte où la mairie est déjà sous pression pour des détournements de fonds estimés à 33 millions de FCFA .