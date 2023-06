Ziguinchor: la police charge les jeunes en pleine Inhumation de Souleymane Sano

A Ziguinchor, la police a chargé les jeunes en pleine Inhumation de Souleymane Sano, un des manifestations tués lors des événements du 1er et 2 juin, à la suite de la contamination de l'opposition Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Rappelons que 16 personnes ont été tuées et plus de 500 personnes arrêtées.

Salif SAKHANOKHO

