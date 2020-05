Ziguinchor : la prostituée testée positive à la Covid-19 et ses complices vont être déférés au parquet

La prostituée venue de la Guinée-Bissau, testée positive à la Covid-19 à Ziguinchor, sera arrêtée par la police et déférée au parquet. L’annonce a été faite par le Gouverneur de région, Guédj Diouf qui informe que sa compagne et le gérant de l’auberge qui les a accueillis, seront aussi présentés au procureur à la fin de leur mise en quarantaine.



Selon L’As qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, le gouverneur compte les poursuivre pour violation à l’Etat d’urgence assorti de la fermeture des frontières.



M. Diouf a été informé de leur présence dans une auberge par les services de renseignements. C’est ainsi que deux dames ont été cueillies et testées. Les résultats de l’une d’entre elles sont revenus positifs. Et ceux de sa copine et du gérant de l’auberge se sont révélés négatifs.



Depuis l’annonce de cette nouvelle, les autorités sanitaires sont en train de chercher ses contacts pour éviter la propagation du virus dans cette partie du sud du Sénégal.



Pour rappel, la région a enregistré depuis le début de la pandémie 18 cas positifs. Les 17 sont déclarés guéris et un cas décédé a été enregistré.



Ziguinchor ne compte que 4 cas sous traitement au centre de traitement au centre de traitement des épidémies. Tous des cas importés venus de la Guinée Bissau.