Ziguinchor : le Gouverneur restreint temporairement les horaires de circulation sur les Routes nationale

Le Gouverneur de la région de Ziguinchor restreint temporairement la circulation sur les routes nationale n°4 et n°5 et sur la route départementale n°205.



« Pour des raisons de sécurité, les horaires de circulation sur les routes nationale n°4 et n°5 et sur la route départementale n°205 sont fixés, jusqu'à nouvel ordre, comme suit :

1- Sur la route nationale n°4 (de Ziguinchor à Oulampane) : de 07 heures à 18 heures.

2- Sur la route nationale n°5 (de Bignona à Séléty) : de 08 heures à 16 heures.

3-Sur la route départementale n°205 (de Diouloulou à Kafountine) : de 08 heures à 16 heures », lit-on dans le document administratif parvenu à PressAfrik.

AYOBA FAYE

