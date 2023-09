Ziguinchor : le Mémorial-Musée «Le Joola» inauguré un mois après la commémoration du naufrage, selon le ministre de la Culture

Le ministre de la Culture et du patrimoine historique a annoncé que le Mémorial-Musée «Le Joola» sera inauguré un mois après la commémoration du naufrage du bateau, prévu ce mardi 26 septembre. Aliou Sow était à Ziguinchor pour rencontrer les familles des victimes.



« Le ministre des Forces armées sera là pour la commémoration. Et un mois après, l’inauguration sera organisée en relation avec les familles et ceux qui doivent être invités sont identifiés », a annoncé Aliou Sow sur la RFM.



Le ministre de la Culture a pu s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. Il a fait savoir que l’étude sur le statut du musée est bouclée et le projet de décret est élaboré.



« Le décret portant création, l'organisation et fonctionnement de l’établissement public à caractère administratif du Mémorial, est également élaboré et transmis à qui de droit. Et bientôt, le président de la République signera le décret avec un Conseil d’administration, une direction générale et un secrétariat général. La gestion sera inclusive entre l’administration et les familles et les rescapés », a-t-il laissé entendre.



Le Comité d’Initiative pour l’Érection du Mémorial-Musée «Le Joola» a fait le point mercredi dernier comme chaque année sur l’avancement de l’ensemble des dossiers liés au naufrage du bateau «Le Joola» et vise à travers cette tribune à rappeler les autorités, leurs engagements et leurs devoirs.



Dans un document lu par Chamsidine Aïdara, le comité réclame entre autres : la construction d’un mémorial musée, l’assistance complète de tous les orphelins du Joola, le renflouement de l’épave du bateau, l’érection d’une journée du souvenir à la mémoire des victimes du Joola par une loi, et en fin que justice soit rendue.



Pour rappel, le 26 septembre 2002, le Sénégal a connu le drame maritime et civil le plus meurtrier de l’histoire, faisant plus de 1918 morts et 64 rescapés. Et depuis le jour du drame, chaque année, une commémoration est célébrée en l’honneur des victimes et des familles des victimes.



Ainsi, pour cette année, le Comité d’Initiative pour l’Érection du Mémorial-Musée «Le Joola», a choisi comme thème : « Sauver des vies en tirant les leçons du Joola ».