Ziguinchor : le ferry Aline Sitoé Diatta reprend ses rotations avec 417 passagers et 75 tonnes de fret

Suspendu pendant un mois pour des travaux de révision, le navire Aline Sitoé Diatta a repris ce mercredi la liaison maritime Dakar–Ziguinchor.



Le ferry a accosté au port de Ziguinchor avec 417 passagers et plus de 75 tonnes de marchandises, a indiqué la cheffe de la gare maritime, Mariéme Diao Diouf.





« Après un mois d’arrêt pour raison de carénage, le bateau est arrivé au port de Ziguinchor avec 417 passagers et plus de 75 tonnes de fret », a-t-elle déclaré devant la presse, précisant que l’arrivée du navire a eu lieu aux alentours de 11 heures.





Exploitée par le Consortium sénégalais d’activités maritimes (COSAMA), la liaison maritime Dakar–Ziguinchor constitue un axe stratégique pour la mobilité des populations et l’approvisionnement de la Casamance. « Le navire Aline Sitoé Diatta joue sa partition dans l’activité économique du pays. Il a un impact économique très positif », a souligné Mme Diouf, se réjouissant du bon déroulement de ce premier voyage de reprise.





Les passagers, convoyés dans la nuit de mardi à mercredi, ont exprimé leur satisfaction de retrouver ce service, essentiel pour les échanges commerciaux et les déplacements entre Dakar et la région sud du pays.

