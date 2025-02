Ziguinchor : le pont Emile Badiane dans un état de délabrement préoccupant

Le collectif pour la reconstruction du pont Emile Badiane de Ziguinchor a tiré la sonnette d’alarme sur l’état du pont. « Le 19 février 1979, le pont Emile Badiane, long de 640 mètres, a été inauguré en grande pompe par l’ancien président de la République, Abdou Diouf, alors Premier ministre. Ce pont, qui aurait dû célébrer ses 50 ans, se trouve aujourd’hui, dans un état de délabrement avancé et préoccupant. Au vu de la situation actuelle, la nécessité de construire un nouveau pont est devenue évidente », a déclaré Aliou Djiba.



Le Président Bassirou Diomaye Faye s’est rendu sur place pour constater l’état de délabrement du pont Emile Badiane et s’est personnellement renseigné sur les difficultés rencontrées. Le Collectif magnifie l'intérêt du chef de l'Etat. Néanmoins, il insiste « sur l’urgence d’une solution tangible et rapide ».



Aliou Djiba et ses camarades espèrent que le Président Diomaye posera enfin les bases de la reconstruction du Pont Emile Badiane, pour, « le bien-être de la région et la sécurité de ses habitants ».