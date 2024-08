Ziguinchor : les commerçants du marché Tiléne exigent la fin des travaux

Les commerçants du marché Tiléne de Ziguinchor, ont exprimé leur désarroi face à la lenteur des travaux de réhabilitation du marché, ravagé par un incendie qui avait englouti plus de 300 cantines. Ils réclament la finition des travaux.



À en croire le président du marché Ousmane Faye alias « Boy Sérere », les commerçants sont dans une situation précaire : « Nous souffrons le martyr. Ce qui est plus grave, nous vivons dans une galère indescriptible. Et pour cause, nous ne pouvons effectuer notre commerce convenablement ».



Cependant, Ousmane déplore cette lenteur au niveau des travaux de réhabilitation, « nous attendons depuis six années. Nous pensions que nous allons nous retrouver dans un marché digne de ce nom, mais hélas, nous continuons de vivre notre calvaire sous le soleil, les eaux pluviales, dans le noir et dans une insécurité grandissante », rapporte Libération dans sa livraison de ce lundi.



Les commerçants demandent aux nouvelles autorités d'achever les travaux pour améliorer leurs conditions de vie et de travail.



« Le régime sortant nous avait dit que les travaux du marché Tiléne allaient être achevés. Voilà 6 ans que les travaux de reconstruction du marché n’ont connus aucune avancée significative. C’est la raison pour laquelle nous interpellons le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko afin qu’ils puissent nous terminer les travaux de notre marché. C’est à partir de ce moment-là seulement que les commerçants pourront être soulagés », a dit Ousmane Faye.