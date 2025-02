Ziguinchor : les ex-agents de l'ISMEA entament une grève illimitée

À partir de demain, mercredi 26 février 2025, les anciens agents du programme Investir sur la Santé de la Mère, de l'Enfant et de l'Adolescent (ISMEA) débuteront une grève illimitée, ont-il annoncé sur les ondes de la RFM. Selon le porte-parole des grévistes, Dr Ousmane Djiba, cette action commencera par un arrêt temporaire de travail, et sera maintenue jusqu'au paiement effectif de tous les salaires dus aux agents contractuels.



Les revendications portent sur le non-paiement des salaires des agents, notamment ceux du mois de janvier 2025, malgré des contrats signés depuis novembre 2024 et entrés en vigueur le 1er janvier 2025. "Jusqu’à ce lundi 24 février 2025, nous n’avons pas reçu nos salaires pour le mois de janvier", a dénoncé Dr Ousmane Djiba, médecin généraliste et ex-agent du programme ISMEA.



Les agents contractuels du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS), initialement recrutés dans le cadre du projet ISMEA et récemment intégrés dans les contrats ministériels du MSAS, ont fait face à la presse lundi 24 février 2025, dans l’enceinte de l’hôpital de la paix à Ziguinchor. Dr Djiba a exprimé l'inacceptabilité de cette situation pour des agents de santé qui travaillent souvent dans des conditions difficiles et dans les zones les plus reculées du pays.



Il a rappelé que le projet ISMEA avait permis au MSAS de recruter 889 agents de santé qualifiés pour combler les manques en ressources humaines dans les régions les plus touchées par les défis sanitaires, comme Kaffrine, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Ziguinchor.



Les ex-agents du programme ISMEA dénoncent ce retard de paiement qui pénalise leur travail dans ces zones. La grève illimitée est donc une réponse à une situation qu’ils jugent intolérable, espérant ainsi obtenir une solution rapide pour le paiement de leurs dus.