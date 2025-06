Ziguinchor : nouvelle saisie record de billets noirs d’une valeur de plus d’un milliard FCFA

Dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 juin 2025, la Brigade portuaire des Douanes de Ziguinchor a réalisé une importante saisie de billets noirs, dont la valeur est estimée à plus de 1,1 milliard de francs CFA. L’opération, menée avec précision et discrétion, s’est déroulée aux environs de 23 heures dans le quartier Kadior.



Selon des sources proches de l’enquête, c’est suite à l’exploitation d’un renseignement fiable que les douaniers ont monté une opération de surveillance et de filature. Les informations faisaient état d’un projet de lavage et d’acheminement de billets noirs dans une maison de la ville. Les éléments de la Brigade portuaire, déployés discrètement aux abords du site ciblé, ont pu intervenir au moment opportun et mettre fin à l’opération en cours.



Le butin est conséquent : au total, 17 500 billets noirs ont été saisis, se répartissant comme suit :17 000 billets de 100 dollars américains, 500 billets de 500 euros. La contrevaleur totale de cette saisie est évaluée à 1 122 789 259 francs CFA.



Au cours de l’intervention, quatre individus ont été interpellés. Ils sont actuellement en garde à vue et font l’objet d’une enquête approfondie afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler tout un éventuel réseau.



Une recrudescence inquiétante dans la région sud



Cette opération intervient dans un contexte de vigilance renforcée dans la région sud du Sénégal. Il y a seulement quelques semaines, la Brigade mobile des Douanes de Bignona avait procédé à une autre saisie de billets noirs d’une valeur de 1,541 milliard de francs CFA. Ces deux coups de filet témoignent d’une activité soutenue des trafiquants dans cette partie du pays.



Les autorités douanières saluent cette réussite qui s’inscrit dans le cadre de la coopération renforcée entre les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) opérant dans la zone sud. Elles réaffirment leur détermination à lutter contre toutes formes de criminalité transfrontalière, en particulier les trafics financiers illicites.



L’enquête suit son cours, et d’autres arrestations pourraient intervenir dans les prochains jours.