Ziguinchor: trois (3) jeunes enlevés dans la forêt de Bilasse

Trois personnes originaires du village de Niadiou dans la commune de Boutoupa Camaracounda (département de Ziguinchor) sont portées disparues. Selon une source administrative qui s'est confiée au journal L'As, il s'agit d'un jeune qui avait quitté le village de Niadou, dimanche 29 novembre pour se rendre à Bilasse et de deux individus qui sont partis à sa recherche le lendemain, qui ne sont plus revenus.



Mis au parfum, l'armée sénégalaise mène des patrouilles dans la zone pour les retrouver.



Des cas de disparition qui révèlent la psychose chez les populations de Niadou et des villages environnants. Cette zone, supposée abriter des cantonnements rebelles, est très hostile depuis quelques temps. Dernièrement, quatre exploitants forestiers qui étaient à la recherche de fruits sauvages avaient disparus dans la forêt de Bissoloum (commune de Boutoupa Camaracounda) et leurs parents sont toujours sans nouvelles d'eux.