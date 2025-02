Ziguinchor : un gang de trois jeunes kidnappe un entraineur de football et demande une rançon de 3,5 millions de FCFA

Le Tribunal de grande instance de Ziguinchor (sud) a rendu son verdict dans une affaire qui a secoué la région. Seydou Diédhiou, connu sous le surnom de "Tolos", et ses trois complices ont été condamnés à deux ans de prison, dont trois mois ferme, assortis d’une amende de 500 000 FCFA pour "association de malfaiteurs, de séquestration, de tentative d’escroquerie et de vol en réunion."



Les faits remontent à la nuit du 25 au 26 janvier dernier, informe L'Observateur. Avec l’aide d’un faux policier, d’un étudiant et d’un commerçant, Seydou Diédhiou a tendu un piège à Siradio, un agent de joueurs de football. Prétextant faciliter le voyage de ses protégés, ils l’ont attiré avant de le séquestrer et de tenter de lui extorquer 3,5 millions de FCFA.



Après l’opération, "Tolos" s’était volatilisé, mais il a été appréhendé par la Section de recherches de Ziguinchor dans un stade, indique le journal. Lors de son procès, il a reconnu les faits sans détour : « Je reconnais les faits, c'est moi qui ai tout planifié afin que nous puissions soutirer 3 500 000 FCFA à Siradio », a-t-il déclaré á la barre.



Ces aveux, confirmés lors de l’audience, ont facilité la tâche au tribunal qui a reconnu les quatre accusés coupables. Ils ont été condamnés à deux ans de prison, dont trois mois ferme. En plus de la peine de prison, ils devront s’acquitter d’une amende de 500 000 FCFA chacun. Une décision qui clôture ce dossier marquant pour la ville de Ziguinchor.