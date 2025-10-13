Ziguinchor : une bande arrêtée après l’attaque violente d'un gérant d’un multiservices à Bignona

La Section de Recherches (Sr) de Ziguinchor (sud) a démantelé, le 30 septembre dernier, une bande impliquée dans une attaque violente contre un gérant de multiservices près de la gare routière de Bignona. Cette intervention a permis l'arrestation de cinq individus pour des faits ''d’association de malfaiteurs, vol avec violence commis de nuit avec usage de moyen de locomotion, coups et blessures volontaires et recel''.
Les mis en cause ont été identifiés comme étant Lassana Traoré, chauffeur, Amadou Ibrahima Diadhiou alias « Era », gérant de bar, Cheikh Abdou Khadre Koté alias « Pékin », soudeur, Justine Clémence Coly, commerçante, et Adama Traoré, gérant de boulangerie, tous domiciliés à Bignona. Cheikh Koté « Pékin » et Lassana Traoré sont les principaux visés pour l'attaque, Justine Coly pour complicité, et Adama Traoré ainsi qu'Amadou Diadhiou pour recel.
Les faits remontent au 29 septembre. Selon les informations recueillies, par Libération, Cheikh Abdou Khadre Koté, Lassana Traoré, Abdoulaye Badji alias « Nguirisse » (toujours en fuite) et un certain « Crado » se seraient concertés pour dépouiller Bacary Yafaye Coly, gérant de multiservices. Aux environs de 21h, alors que la victime s'apprêtait à fermer boutique, « Pékin » aurait reçu l'alerte de « Crado ». La bande, bien organisée, a tendu un guet-apens. Cheikh Abdou Khadre Koté a surpris le sieur Coly par-derrière, l'a maîtrisé et lui a aspergé du gaz neutralisant au visage. Le reste de la bande a alors surgi à bord de deux motos « Jakarta » pour arracher à la victime un sac contenant la somme colossale de dix-sept millions (17.000.000) Fcfa, ainsi que ses téléphones portables.
Informée de la présence des malfaiteurs à Ziguinchor, la Section de Recherches a rapidement mis en place un dispositif. Un premier transport à la boîte de nuit « Nopanik » a permis de procéder aux premières interpellations. Les investigations menées le lendemain ont été fructueuses. Chez Justine Coly, la moto ayant servi de moyen de locomotion pour le forfait a été saisie. Chez Adama Traoré, la somme de 2.500.000 Fcfa, que lui avait confiée son frère Lassana, a été récupérée. Chez la mère du fugitif « Nguirisse », 200.000 Fcfa ont également été saisis. Au total, 3.700.000 Fcfa ont été récupérés par les enquêteurs.
L’enquête a également révélé qu’après leur forfait, les malfaiteurs, accompagnés d'Amadou Diadhiou qui en avait pleine connaissance, se sont rendus à Ziguinchor. Ils y ont dilapidé près d’1.500.000 Fcfa dans les bars et boîtes de nuit tels que «Le Privé », « Sia Night-Club » et « Nopanik ». Les dénommés « Crado », Abdoulaye Badji alias « Nguirisse » et un ami de ce dernier sont activement recherchés par la police. L'enquête se poursuit pour élucider toutes les ramifications de cette affaire.
