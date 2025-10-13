Ziguinchor : une bande arrêtée après l’attaque violente d'un gérant d’un multiservices à Bignona

La Section de Recherches (Sr) de Ziguinchor (sud) a démantelé, le 30 septembre dernier, une bande impliquée dans une attaque violente contre un gérant de multiservices près de la gare routière de Bignona. Cette intervention a permis l'arrestation de cinq individus pour des faits ''d’association de malfaiteurs, vol avec violence commis de nuit avec usage de moyen de locomotion, coups et blessures volontaires et recel''.



​Les mis en cause ont été identifiés comme étant Lassana Traoré, chauffeur, Amadou Ibrahima Diadhiou alias « Era », gérant de bar, Cheikh Abdou Khadre Koté alias « Pékin », soudeur, Justine Clémence Coly, commerçante, et Adama Traoré, gérant de boulangerie, tous domiciliés à Bignona. Cheikh Koté « Pékin » et Lassana Traoré sont les principaux visés pour l'attaque, Justine Coly pour complicité, et Adama Traoré ainsi qu'Amadou Diadhiou pour recel. ​



​Les faits remontent au 29 septembre. Selon les informations recueillies, par Libération, Cheikh Abdou Khadre Koté, Lassana Traoré, Abdoulaye Badji alias « Nguirisse » (toujours en fuite) et un certain « Crado » se seraient concertés pour dépouiller Bacary Yafaye Coly, gérant de multiservices. Aux environs de 21h, alors que la victime s'apprêtait à fermer boutique, « Pékin » aurait reçu l'alerte de « Crado ». La bande, bien organisée, a tendu un guet-apens. Cheikh Abdou Khadre Koté a surpris le sieur Coly par-derrière, l'a maîtrisé et lui a aspergé du gaz neutralisant au visage. Le reste de la bande a alors surgi à bord de deux motos « Jakarta » pour arracher à la victime un sac contenant la somme colossale de dix-sept millions (17.000.000) Fcfa, ainsi que ses téléphones portables.



​Informée de la présence des malfaiteurs à Ziguinchor, la Section de Recherches a rapidement mis en place un dispositif. Un premier transport à la boîte de nuit « Nopanik » a permis de procéder aux premières interpellations. Les investigations menées le lendemain ont été fructueuses. ​Chez Justine Coly, la moto ayant servi de moyen de locomotion pour le forfait a été saisie. Chez Adama Traoré, la somme de 2.500.000 Fcfa, que lui avait confiée son frère Lassana, a été récupérée. ​Chez la mère du fugitif « Nguirisse », 200.000 Fcfa ont également été saisis. ​Au total, 3.700.000 Fcfa ont été récupérés par les enquêteurs.



​L’enquête a également révélé qu’après leur forfait, les malfaiteurs, accompagnés d'Amadou Diadhiou qui en avait pleine connaissance, se sont rendus à Ziguinchor. Ils y ont dilapidé près d’1.500.000 Fcfa dans les bars et boîtes de nuit tels que «Le Privé », « Sia Night-Club » et « Nopanik ». Les dénommés « Crado », Abdoulaye Badji alias « Nguirisse » et un ami de ce dernier sont activement recherchés par la police. L'enquête se poursuit pour élucider toutes les ramifications de cette affaire.