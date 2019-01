Ziguinchor: une femme tue son bébé en l'enterre dans sa maison

A Ziguinchor, précisément au quartier Ména, Khady Diatta, commerçante a été interpellée pour avoir étranglé le bébé qu'elle venait de mettre au monde et l'enterré dans un trou qu'elle a creusé dans la cour de sa maison, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2018, rapporte le L'Observateur.



Interrogée par les éléments du Commissariat de police de Yamatogne, la dame de 42 ans, a reconnu les faits. Le nouveau-né de sexe masculin a été déterré par les soldats du feu, à la suite d'une instruction du procureur de la République, et remis à un médecin pour des besoins d'une autopsie.



Depuis hier vendredi, la mise en cause séjourne à la citadelle du silence. Son dossier pourrait être confié au juge d'instruction pour la suite de l'enquête.