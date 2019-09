Zimbabwe: l'ex-président Robert Mugabe enterré dans son village natal

L'ancien président zimbabwéen, Robert Mugabe, mort le 6 septembre à l'âge de 95 ans, a été enterré ce 28 septembre dans son village natal de Katuma, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale. C'est derrière un voile en dentelle noir que Grace Mugabe, sa veuve, et ses enfants ont accompagné le cercueil de Robert Mugabe jusqu'au lieu de la cérémonie : la cour d'une maison familiale dans son village natal de Katuma.



Le cercueil était recouvert du drapeau du Zimbabwe sur lequel l'ex-président a régné en maître absolu pendant 37 ans jusqu'à devoir lâcher les reines il y a presque deux ans après un coup d'État. Sa famille avait souhaité une cérémonie dans l'intimité, même si quelques centaines d'invités étaient rassemblés en deuil dès le matin, revêtus pour certains d'un T-shirt blanc avec ces inscriptions à sa gloire telles que « libérateur », « père fondateur » ou encore « porte-drapeau ».



D'autres ont rendu hommage au défunt par des chants et des danses. Après plusieurs reports, il s'agit donc de l'épilogue d'un bras de fer qui a opposé ces dernières semaines les proches de l'ancien chef de l'État et son successeur Emmerson Mnangagwa. Ce dernier avait souhaité que la dépouille de Robert Mugabe repose à Harare, la capitale, au Champ des héros de la nation, le Panthéon national. Sa famille a finalement eu le dernier mot.