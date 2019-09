Zimbabwe: la dépouille de Mugabe est arrivée à Harare

La dépouille de l'ex-président du Zimbabwe doit être exposée ce jeudi 12 septembre au stade Rufaro, dans la banlieue d'Harare, pour le grand public. Puis le corps de Robert Mugabe sera transporté dans le village de Zvimba. Il reviendra ensuite à Harare pour des obsèques nationales ce samedi.



On ne sait toujours pas où sera enterré Robert Mugabe. Il s'agit en effet d'un sujet sensible et polémique entre la famille et le gouvernement. Ce dernier souhaite en effet qu'il soit enterré dans un cimetière réservé aux héros de la guerre d'indépendance du Zimbabwe.