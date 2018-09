Zinedine Zidane annonce son prochain retour sur un banc de touche !

Manchester United et la Juventus, destinations déjà annoncées pour Zidane

Le 31 mai dernier, le monde du football n’était certainement pas prêt. Quelques jours après avoir remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid contre Liverpool (3-1), la troisième C1 d’affilée pour le club espagnol, Zinedine Zidane se présentait devant la presse pour annoncer sa démission de son poste d’entraîneur de la Casa Blanca. Un véritable raz de marée en Espagne et même au-delà. Après plusieurs semaines de recherche, Florentino Pérez avait trouvé la perle rare en la personne de Julen Lopetegui. Mais de son côté, Zinedine Zidane avait décidé de faire une longue pause avant de reprendre du service.Mais le champion du Monde 98 semble avoir changé d’avis trois mois plus tard. Présent lors d’un tournoi de l’Infantil A du Real Madrid pour voir jouer son fils Elyaz, l’entraîneur de 46 ans s’est exprimé à la RTVE , la télévision publique espagnole et a lâché une petite bombe qui devrait avoir son effet dans les prochains jours. « Sûrement que bientôt, je vais recommencer à entraîner, car c’est ce que j’aime et ce que j’ai fait toute ma vie », a en effet lâché Zinedine Zidane.Par ses simples mots, l’ancien international français a donc exprimé son souhait de diriger une nouvelle formation très prochainement. Les prochaines rumeurs quant à sa future destination devraient donc affluer dans la presse européenne, alors que certaines informations étaient déjà sorties cet été. Quelques mois après avoir quitté le club madrilène, Zinedine Zidane avait en effet été annoncé dans deux écuries européennes.Alors que la situation de José Mourinho se complique sur le banc de Manchester United, le nom de ZZ avait surgi pour venir prendre la place du « Special One », alors que L’Equipeannonçait même qu’il pensait à prendre les rênes des Red Devils. Et quelques jours plus tard, El Mundo annonçait que la Juventus était prête à l’accueillir la saison prochaine après son année sabbatique. Finalement, les choses devront donc s’accélérer pour Zinedine Zidane. Affaire à suivre...