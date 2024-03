campagne électorale : audience du journal de la campagne par candidat (vues cumulées du 10 au 13 mars 2024)

Le Magazine panafricain jeune afrique a établi un graphique de l'audience du journal de la campagne par candidat à la présidentielle. D'après le document Bassirou Diomaye Faye vient largement en tête avec 251 917 vues suivis de Cheikh Tidiane Dieye et de Habib Sy avec respectivement 168 318 et 161 914.

Le top 7 de cette liste s'établit comme suite : Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Tidiane Dieye, Habib Sy, Amadou Ba, Idrissa Seck, Aliou Mamadou Dia, et Anta Babacar Ngom. D'après toujours, le document le reste de la liste a moins de 50 000 vues (document).

Babou Diallo

