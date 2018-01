impliqué dans une affaire de mœurs, le communiqué du Grand parti qui confirme PressAfrik

Après l'article paru, en exclusivité sur PressAfrik ce lundi 15 janvier intitulé : "Malick Gackou pris dans une affaire de mœurs : Sur le point d'être arrêté, va-t-il transiger?" , la cellule de Communication du Grand Parti s'est fendu d'un communiqué pour, soi-disant, démentir votre site en ligne.Seulement, dans leur démenti, les communicants ont, soit par subterfuge, soit par maladresse, occulté sciemment l’interrogatoire dont il a fait l’objet à la SU.- La première phrase du communiqué dit tout sauf ce que PressAfrik a relayé: " Une information relayée par une certaine presse fait état de l’interpellation et de la garde à vue durant le week-end écoulé du Président du Grand Parti, Malick GAKOU ". FAUX !!!Dans l'article publié par PressAfrik, il n'a jamais été dit que Monsieur Malick Gackou a été interpellé et placé en garde à vue durant le week-end écoulé. Votre journal en ligne est catégorique et revient avec force détails sur l’affaire . Il est vrai que le président du Grand Parti n’a pas été arrêté. Mais, notre source est catégorique, il a été entendu pendant plusieurs heures à la Sureté Urbaine. C’est dans le cadre d’une affaire de mœurs", a-t-on écrit et publié ce lundi matin, tout en précisant plus loin dans le texte que "le président du Grand-Parti a passé la nuit du samedi au dimanche à Touba suite au deuil du Khalife général des Mourides". Cette précision rend inutile la troisième phrase du communiqué de ladite cellule de Communication.Pour ce qui s'agit des accusations de diffamation, on en reparlera après les prochains développements de l'affaire et la publication des résultats des dernières investigations. Et ça dans les toutes prochaines heures.