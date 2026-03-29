invité de l'émission Point de vue ce dimanche 29 mars 2026, a affirmé que la célébration du 4-Avril constitue

Le maire Babacar Diop voit en l’organisation de la fête du 4avril 2026 une « opportunité stratégique pour poser les bases d’un nouveau cycle de développement » à Thiès.





Au-delà de la portée symbolique de la fête nationale, l'édile considère cet événement comme un « moment charnière »devant permettre à la ville de transformer sa visibilité accrue en retombées économiques durables. Pour le maire, qui s’exprimait lors de l'émission Point de vue ce dimanche 29 mars 2026, la célébration du 4-Avril constitue une occasion permettant d’ imposer la capitale du rail comme un pôle majeur du territoire national.







Le renforcement des infrastructures et de la mobilité urbaine se place au sommet des priorités, en réponse aux attentes exprimées par les populations lors d'un forum citoyen. Babacar Diop a confirmé la transmission d'un cahier de doléances au président de la République, ciblant des infrastructures routières jugées insuffisantes. Il plaide notamment pour la construction d’autoroutes, de ponts et d’autoponts, essentiels pour désengorger la cité et accompagner son expansion.





L’extension du Train Express Régional (TER) vers Thiès représente l'autre pilier majeur de ce plaidoyer infrastructurel. Pour restaurer le lustre de la cité ferroviaire, le maire suggère l’installation d’ateliers de maintenance du TER au sein de la commune. Selon lui, ce projet permettrait de renouer avec l’histoire économique de la ville, tout en apportant une solution concrète aux enjeux de transport entre Thiès et Dakar.

