Dimanche des Rameaux : L’appel pressant du pape Léon XIV à déposer les armes

Le pape Léon XIV a lancé un appel vibrant à la paix et à la réconciliation lors de la messe du Dimanche des Rameaux, célébrée ce 29 mars 2026. Le souverain pontife a exhorté l'humanité à un sursaut de conscience, rapportant ces paroles du Christ : « Ayez pitié ! Déposez les armes, souvenez-vous que vous êtes frères ! ». Dans son homélie, il a mis en exergue la figure de Jésus comme le « Roi de la paix », contrastant avec les guerres et la violence qui déchirent le monde actuel.





Selon le portail d'informations du Vatican, le Saint-Père a insisté sur la fermeté du Christ dans la douceur face à l'agitation guerrière. « Nous regardons Jésus, qui se présente comme le Roi de la paix, alors qu’autour de Lui la guerre se prépare », relate le média ecclésial. Le pape a souligné que cette posture reste un exemple de stabilité spirituelle face à ceux qui « s'agitent dans la violence ».





En conclusion de son message, le pape Léon XIV a repris une prière inspirée de Mgr Tonino Bello, appelant à la fin des injustices et des conflits. Il a exprimé le souhait que les « lueurs de la guerre soient un crépuscule » et que les souffrances des pauvres touchent à leur fin. Le souverain pontife a formé le vœu que les larmes des victimes de la violence soient « bientôt séchées, comme le givre sous le soleil du printemps ».

