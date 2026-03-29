Élections locales : Alioune Ndoye exige la publication du décret fixant le calendrier

Le maire de Dakar-Plateau et directeur de l'école du Parti socialiste, Alioune Ndoye, a fustigé le manque de visibilité sur le calendrier des prochaines élections locales lors de son passage dans l'émission En Vérité ce dimanche 29 mars 2026. L'édile juge « anormal » qu'aucun décret n'ait encore été publié pour fixer officiellement les dates du scrutin, alors que celui-ci est attendu entre janvier et février prochains. Pour le responsable socialiste, cette situation crée un déficit de transparence et d'équité entre les acteurs politiques.



Selon Alioune Ndoye, l'entrée en vigueur de l'Acte 4 de la décentralisation avant les échéances électorales paraît techniquement compromise si le calendrier initial est maintenu. Il estime que les délais restants sont trop courts pour une réforme d'une telle envergure. « Aujourd’hui, nous avons un problème de lisibilité. Il est anormal qu’à ce moment il n’y ait pas un décret qui fixe le calendrier », a-t-il déclaré, exprimant sa crainte d'une annonce tardive qui prendrait de court les formations politiques.



L'absence de révision des listes électorales à quelques mois du scrutin constitue, pour le maire de Plateau, un motif d'inquiétude majeur ne correspondant pas aux standards démocratiques sénégalais. Par ailleurs, Alioune Ndoye accuse ouvertement le gouvernement d'être déjà en campagne électorale déguisée, citant les récents déplacements de hauts responsables politiques sur le terrain. Il appelle ainsi à la publication immédiate du décret de convocation du corps électoral afin de garantir la sincérité du processus à venir.

