khalifa Sall à ses soutiens: « Nous ne devons pas vivre avec la haine au cœur, ni avec la rancœur dans les yeux»

Khalifa Sall, l’ex-maire socialiste de Dakar a fait, ce jeudi, 900 jours en cellule, dans la prison de Rebeuss. Ces militants, militants, et proches se sont réunis, à la permanence « Papa Babacar Mbaye » de Grand-Yoff, pour délivrer son message prononcé par Gaelle Sall Mbaye, la fille de feu le responsable socialiste Papa Babacar Mbaye.



« Nous n’avons pas choisi le chemin de la compromission ni celui de l’abdication. Au contraire, nous sommes restés inébranlables et face aux épreuves, nous avons renforcé notre résilience. Chers Amis, rien ne pourra nous arrêter si ce n’est la volonté de Dieu. Il est illusoire de croire de tenter de m’empêcher d’avoir une ambition pour notre pays quand des centaines de milliers, voire des millions de Sénégalais, des moins jeunes aux plus jeunes, portent notre ambition », a déclaré Gaelle Sall Mbaye au nom de Khalifa Sall.





« Nous avons la détermination tenace. Vous pouvez compter sur moi pour porter notre ambition commune pour le Sénégal. Mon devoir, c’est de poursuivre le mouvement en marchant sur le socle des valeurs de la démocratie, de la liberté, de la solidarité, de la justice sociale et du progrès », a-t-elle ajouté.



Dans ce message lu par Gaëlle Sall Mbaye, Khalifa Sall a salué la mémoire des personnalités disparues. « Mes Chers Compatriotes, ces dernières semaines, notre nation a perdu d’éminents fils. Je voudrais saluer leur mémoire. Et leur renouvelé ma compassion et ma solidarité à leur famille ».



L’ancien maire de Dakar après avoir exprimé sa reconnaissance, à ses souteneurs, les a aussi encouragés: « Le Sénégal est plus grand que nos destins individuels, plus grand que nos vanités puériles. Nous ne devons pas vivre avec la haine au cœur, ni avec la rancœur dans les yeux. Nous ne devons pas vivre dans la peur. Notre responsabilité est de faire vivre ce grand pays ».



Plusieurs autorités et personnalités ont été présentes à la cérémonie : Soham El Wardini, successeur à Khalifa Sall, à la Mairie de Dakar, Cheikh Guèye, le maire de Dieuppeul-Derklé, de Barthélémy Dias, maire de Mermoz-Sacré Cœur de Kalidou Diallo de Dalifort.



À signaler également la présence, aux côtés des Khalifistes, le député Mamadou Diop Decroix, de Moctar Sourang, coordonnateur du Front de résistance nationale (FRN), de l’activiste Guy Marius Sagna, entre autres.