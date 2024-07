news Afrique du Sud : 12 écoliers meurent dans un accident de minibus

Sept autres enfants ont été blessés dans l'accident, qui s'est produit dans la ville de Merafong, à l'ouest du centre économique du pays, Johannesburg. Selon certaines informations, un petit camion, connu sous le nom de bakkie, aurait percuté l'arrière du minibus transportant les enfants, le faisant se renverser et s'enflammer.Des responsables de l'Education et des Transports se sont rendus sur les lieux de l'accident et ont visité les enfants blessés dans un hôpital de la région voisine de Carletonville. Le chef du gouvernement provincial de Gauteng, Panyaza Lesufi, a également rendu visite aux enfants blessés.Steve Mabona, porte-parole du département de l'Education du Gauteng, a déclaré que 11 des enfants décédés fréquentaient l'école primaire de Rocklands, tandis que le douzième était scolarisé à Laerskool Blyvooruitsig, à Carletonville."Le transport des élèves a été percuté par l'arrière par un bakkie, qui s'est renversé et a pris feu par la suite", a déclaré M. Mabona, qui a qualifié l'accident de "terrible".Des milliers d'écoliers de Gauteng utilisent des minibus privés pour se rendre à leur école et en revenir, dans la province la plus peuplée d'Afrique du Sud. Beaucoup d'autres dépendent des transports publics, notamment des bus municipaux et des taxis.