« sétal sunu gox » : la cérémonie de remise des trois premiers prix, prévue ce vendredi à Thiès

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, procèdera, vendredi à Cité Lamy, un quartier de la commune de Thiès Est, à la remise des trois premiers prix de la compétition »Sétal sunu gox », lancée pour récompenser les quartiers les plus propres et les meilleures initiatives de propreté lors de la journée de mobilisation citoyenne du 7 décembre 2024, à partir 10 h 30 indique un communiqué transmis à l’APS.



Le comité de suivi en sa séance de délibération du 30 décembre 2024, a attribué par « ordre les trois premiers prix de cette compétition aux quartiers Cité Lamy de la commune de Thiès Est, Diokoul Ndiourène de Rufisque Ouest et le village de Taïba Niassène, situé dans la commune de Nioro » (Kaolack, centre), selon le document.



« Des prix d’encouragement sont décernés à des initiatives pertinentes dans les régions et à des personnalités qui se sont distinguées sur le terrain lors de la journée nationale de mobilisation citoyenne « Sétal sunu reew » du 7 décembre 2024 », ajoute la même source.



Organisée par le ministère de l’Urbanisme sur le thème : « Ensemble pour des quartiers propres et embellis », avec comme slogan « gox yu set te taaru », cette édition avait été officiellement lancée à Keur Massar, dans la banlieue de Dakar.