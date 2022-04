un vol spécial à Roissy pour ramener près de 140 Russes expulsés par la France

Zelensky menace d'arrêter les négociations avec Moscou si "les derniers soldats ukrainiens" de Marioupol sont tués

"L'élimination de nos militaires, de nos hommes à Marioupol mettra fin à toute négociation" de paix entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré Volodymyr Zelensky dans un entretien avec le site internet d'information Ukraïnska Pravda, avertissant que les deux parties se retrouveraient alors dans "une impasse".



40 200 personnes de plus ont fui l'Ukraine ces dernières 24 heures

Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) recense désormais exactement 4 836 445 Ukrainiens qui ont fui leur pays depuis l'invasion russe le 24 février, soit 40 200 de plus que vendredi.



Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 215 000 ressortissants de pays tiers - principalement des étudiants et des travailleurs migrants - ont également fui vers les pays voisins, ce qui signifie que plus de 5 millions de personnes au total ont fui l'Ukraine depuis le début de la guerre.



un vol spécial à Roissy pour ramener des Russes expulsés par la France

Un avion spécial, affrété par Moscou, a atterri à l'aéroport de Roissy pour ramener en Russie près de 140 ressortissants russes expulsés par la France, a appris l'AFP de source aéroportuaire.



Cent-trente-sept passagers, des "persona non grata" avec leurs famille et proches, ont embarqué en milieu d'après-midi à bord de l'avion qui devait décoller dans la foulée, a rapporté cette source.



La France a annoncé, au début du mois, l'expulsion de 41 diplomates russes qui se livraient, selon elle, à des activités d'espionnage sous couvert de leur ambassade, précisant que la sanction s'inscrivait dans "une démarche européenne".