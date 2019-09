« Il y a des non-dits dans les retrouvailles Wade-Macky », affirme Babacar Gaye

L’ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds) Babacar Gaye a réagi au fait qui polarise l’actualité politique sénégalaise. Selon lui, il y a des choses qui n’ont pas été dites aux Sénégalais.

C’est heureux qu’ils se soient réconciliés entre guillemets devant Dieu, parce que, c’était dans une mosquée », a-t-il déclaré dans l’émission « Jury Du Dimanche » (JDD), dont il était l’invité ce 29 septembre 2019.



Relancé sur le terme « guillemets » par Mamoudou Ibra Kane, Babacar Gaye s’explique: « Parce que, je considère que derrière cette poignée de mains et ce compagnonnage du président Macky Sall jusqu’au domicile de Me Wade, il y a quand même des non-dits. Quelque chose qui me semble, pour l’instant, être un secret pour les Sénégalais et pour nous qui sommes du Pds ».