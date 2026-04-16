« Transmission du VIH et actes contre nature »: Chérif Aly Diatta et quatre co-inculpés placés sous mandat de dépôt

L’adjoint au maire de Ouakam chargé de la culture, Chérif Aly Diatta, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt ce jeudi 16 avril 2026. Le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye l'a envoyé en prison aux côtés de quatre autres suspects, présentés comme des partenaires d'Ibrahima Magib Seck.



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Trois des cinq individus sont poursuivis pour « transmission volontaire du VIH », tandis que l'ensemble des mis en cause est également poursuivi pour « actes contre nature ». Parmi les co-inculpés figurent un enseignant exerçant à Tivaouane-Peulh, un vigile du Point E, un traiteur interpellé à Ouakam et un dernier suspect arrêté à Guédiawaye.







Cette vague d'inculpations s'inscrit dans une enquête de grande envergure menée par la Brigade de recherches de Keur Massar. Dans le cadre d’une délégation judiciaire, les forces de la gendarmerie ont procédé à un total de 68 arrestationsdepuis lundi dernier. Le procureur Saliou Dicko suit de près l'évolution de ce dossier dont les ramifications continuent de s'étendre.







Présentés au magistrat instructeur ce jeudi matin, Chérif Aly Diatta et ses complices présumés vont passer leur première nuit en détention. L'enquête se poursuit pour déterminer l'ampleur exacte de ce réseau et le rôle précis de chaque intervenant dans les faits reprochés.

