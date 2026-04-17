Hajj 2026 : le Sénégal intègre l’initiative saoudienne « Route de La Mecque » pour faciliter les formalités des pèlerins

Dix (10) pays dont le Sénégal font partie de l’initiative dite « Route de La Mecque », visant la facilitation des formalités pour les candidats au pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam, rapporte l’Agence de presse saoudienne (SPA).



Selon l’agence officielle du Royaume, le ministère saoudien de l’Intérieur poursuit la mise en œuvre de l’initiative « Route de La Mecque », relevant du programme de service des pèlerins dans le cadre de la Vision saoudienne 2030, à travers 17 points d’accès dans 10 pays : le Royaume du Maroc, la République d’Indonésie, la Malaisie, la République islamique du Pakistan, la République populaire du Bangladesh, la République de Türkiye, la République de Côte d’Ivoire, la République des Maldives, ainsi que, pour la première fois, la République du Sénégal et le Sultanat de Brunei.



D’après l’agence SPA, l’initiative vise à faciliter le parcours du Hajj en offrant des services intégrés dans les pays d’origine des pèlerins, depuis la délivrance électronique du visa jusqu’à l’achèvement des procédures de passeports dans les aéroports de départ après vérification des exigences sanitaires, ainsi que le codage et le tri des bagages selon les modalités de transport et d’hébergement dans le Royaume.



À leur arrivée, les pèlerins sont directement acheminés vers des bus dédiés à destination de leurs lieux de résidence à La Mecque et à Médine, tandis que leurs bagages sont pris en charge par les entités partenaires.



La SPA rappelle que depuis son lancement en 2017, l’Initiative de la Route de La Mecque a servi 1.254.994 pèlerins.