​ Budget 2019 : 59 millions votés pour la ville de Thiès

59 millions, c’est le montant du budget de la ville de la capitale du rail pour l’exercice 2019. Un budget voté par l’ensemble des 30 conseillés de la ville présents, excepté une abstention constatée. Le maire Talla Sylla évoque le sursaut du conseil pour repartir sur de nouvelles bases, agrée des difficultés.



Un budget qui s’équilibre en recette et en dépense à la somme de 1 759 182 343 F CFA. Les difficultés financières liées à l’acte 3 de la décentralisation se sont invités à la discussion. Le conseiller de ville Dénaba Sall, rappelle à l’Etat ses promesses.



« Ce président de la République s’était d’abord engagé à aider la ville de Thiès à hauteur de 500 millions, depuis presque plus de deux (2) ans. 250 millions ont été versés dans le compte de la ville de la ville de Thiès. Depuis 2 ans, on dirait que la ville de Thiès est combattu par certains », dit-il. Pour lui, il est incompréhensible que les 250 millions ne puissent pas rentrer dans les comptes de la ville.



Selon M. Sall, l’autre promesse du chef dire l’Etat, « c’était d’offrir aux thiessois un marché aux poissons, fruits et légumes ». Autres lenteurs notées, c’est la mise en œuvre du Programme d’appuis aux communes et agglomérations du Sénégal, livre Sud fm.