​ FIFA dévoile sa liste de la « Team One » : au total, 52 arbitres centraux, 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo

La FIFA a dévoilé la liste officielle de la « Team One » pour la Coupe du Monde 2026, mobilisant un contingent historique de 170 officiels pour couvrir les 104 matchs de cette édition élargie à 48 équipes.



Sélectionnés après un processus rigoureux de trois ans, ces experts se répartissent en 52 arbitres centraux, 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo (VMO), issus de 50 associations membres à travers les six confédérations. Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage et président de la Commission des Arbitres de la FIFA, a déclaré que « Les arbitres retenus sont les meilleurs au monde ». Pierluigi Collina a souligné que cette sélection, qui inclut six femmes, privilégie la « qualité et la régularité des prestations au plus haut niveau international ».



L'Afrique s'illustre avec une délégation stratégique de 20 officiels, dont sept arbitres centraux de renom tels que Mustapha Ghorbal (Algérie), Dahane Beida (Mauritanie) et Abongile Tom (Afrique du Sud). Ce dispositif continental est renforcé par deux arbitres vidéo venus d'Égypte et du Maroc, ainsi que onze assistants, parmi lesquels figurent le Camerounais Elvis Noupue et l'Angolais Jerson Santos.



Selon la FIFA, ces professionnels bénéficieront d'un accompagnement physique et mental complet jusqu'à leur arrivée à Miami le 31 mai 2026, afin de garantir un arbitrage d'excellence pour ce tournoi qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet.