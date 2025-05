​« La loi d’Amnesty est une loi d’impunité… », Seydi Gassama

Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, s’est prononcé sur la loi d’amnistie lors de son passage dans l’émission Jury du Dimanche du 4 mai sur iRadio. Pour lui, cette loi constitue une négation de la justice : « La loi d’amnistie n’est pas une loi de pardon. C’est une loi d’impunité destinée à protéger les auteurs et les commanditaires des crimes les plus graves commis contre des citoyens. C’est une loi qui ne devrait même pas être votée », a-t-il affirmé.



Le défenseur des droits humains estime que la récente décision du Conseil constitutionnel va bien au-delà de la seule question de l’amnistie : « Cette décision a un impact encore plus fort. Elle règle un cas spécifique mais, surtout, elle trace une direction claire pour l’avenir du pays en matière de justice et de respect des droits. »



Seydi Gassama a rappelé son engagement constant pour la justice, citant son rôle dans le dossier Hissène Habré. « Je fais partie de ceux qui ont réclamé que Hissène Habré soit poursuivi, jugé et condamné au Sénégal. Tout responsable politique, où qu’il exerce le pouvoir, doit rendre compte de ses actes s’il commet des violations. Le pouvoir ne doit jamais garantir d’immunité en cas d’atteintes graves aux droits humains», a déclaré Seydi Gassama.



Il a précisé qu’il ne faisait aucun parallèle direct entre Macky Sall et Hissène Habré, mais a salué l’initiative du député Guy Marius Sagna : « Ce qu’a fait Guy Marius Sagna relève d’un procédé tout à fait normal. Il revient maintenant à l’Assemblée d’examiner la pertinence des arguments, et à la justice d’en juger. »



Revenant sur les événements récents, Gassama a critiqué la gestion sécuritaire sous l’ancien Président Macky Sall. « Je ne peux pas blanchir Macky Sall. Ce qui s’est passé entre 2021 et 2024 reste sous sa responsabilité. Il a choisi d’armer la police, de renforcer la gendarmerie, et d'engager le pays dans une logique de confrontation», a-t-il précisé.



En conclusion, Seydi Gassama a insisté sur le fait que la loi d’amnistie ne peut, en aucun cas, effacer les crimes visés par les traités internationaux ratifiés par le Sénégal. « Le Conseil constitutionnel a clairement rappelé que tout État signataire de traités doit en respecter les termes. Une loi nationale ne peut annuler des obligations internationales. Les traités signés et ratifiés doivent être respectés», a -t-il insisté.