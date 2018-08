​ Le pape François invité à démissionner

La publication de sa lettre survient au second jour d'un court voyage du pape François en Irlande, où la question des abus sexuels de l'Eglise dans le monde occupe particulièrement le terrain médiatique.



"Le Vatican n'a aucun commentaire immédiat", a réagi dimanche matin une porte-parole du Vatican depuis Rome, citée par l'Agence France-Presse.





Mgr Vigano, 77 ans, représentant du Vatican à Washington entre 2011 et 2016, affirme que le pape Benoît XVI avait imposé des sanctions canoniques contre le cardinal McCarrick, vers la fin des années 2000.



Le prélat devait quitter le séminaire où il vivait, éviter tout contact public et vivre une vie de pénitence.



Le pape François a finalement accepté en juillet la démission du collège des cardinaux de Theodore McCarrick, âgé de 88 ans, archevêque émérite de Washington, informe "BBC".