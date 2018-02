​ Madonna : "Mon fils sera président du Malawi"

La star de la pop, Madonna, déclare sur Twitter que son fils David Benda est le "futur président du Malawi".Le garçon de 12 ans a été adopté par la chanteuse en 2006.En 2017, Madonna s'est installée à Lisbonne pour permettre à David de rejoindre l'académie du club de football Benfica.L'Américaine est la mère de six enfants dont quatre adoptés au Malawi.Relations en dents de scieLes relations entre Madonna et les autorités du Malawi n'ont pas toujours été bonnes.Ses visites dans ce pays ont souvent été entourées de polémique.En 2013, la présidente Joyce Banda a fustigé son comportement, l'accusant de harceler les autorités en exagérant sa contribution au pays et exigeant un traitement royal.Son manager avait alors accusé les autorités de ne pas apprécier la chanteuse et ses œuvres de charité.Mais ces relations se sont améliorées avec l'actuel président du Malawi, Peter Mutharika.Madonna a créé en 2006 la fondation "Raising Malawi" pour financer des orphelinats et diverses institutions de protection des orphelins dans le pays.La fondation octroie également des bourses d'études aux filles.