​"Menaces de mort et injures publiques" : Seydi Gassama porte plainte devant la DIC

Seydi Gassama, directeur exécutif de la Section sénégalaise d'Amnesty international, ne veut prendre aucun risque. Face à des menaces jugées sérieuses, il a déposé une plainte officielle auprès de la Division des investigations criminelles (DIC) pour "menaces de mort et injures publiques".
La plainte a été déposée par son conseil, Maître Amadou Diallo. Cette affaire fait suite à une publication de Seydi Gassama sur le réseau social Facebook. Dans ce post, l'activiste des droits humains avait qualifié le Président Macky Sall d'« amnésique » en réaction à une de ses récentes déclarations publiques.
L'auteur du compte mis en cause a d'abord réagi publiquement sous la publication, avant d'adresser directement un message privé à Seydi Gassama. Dans ce message, il lui aurait signifié qu'il « méritait la mort » et qu'il « s'occuperait » de lui, des propos qui ont été pris très au sérieux par le directeur exécutif d'Amnesty international Sénégal.
La Division des investigations criminelles (DIC) a été saisie de l'affaire. Une enquête est actuellement en cours pour identifier et interpeller l'auteur de ces menaces, rapporte Libération.
