GUINÉE-MORT DE TOUMBA DIAKITÉ - Perspective : Néron (Par Babacar Justin Ndiaye)

Avec le Général Mamadi Doumbouya, la conjoncture et la perspective sont grosses d'un Néronisme tropical. C'est-à-dire un système tyrannique plus rude et plus infernal que le stalinisme africain des vingt années de plomb 1960-1980.



Après avoir déraciné des Partis politiques plus âgés que sa très fraîche carrière politique, le Président Doumbouya amorce le lessivage voire le décapage de l'armée guinéenne.



Tout officier emblématique (même retraité et/ou éloigné du Commandement opérationnel) sera effacé au sens radical du terme.



En effet, pour faire une interminable carrière de Néron, de Mobutu, de Sékou Touré, de Fidel Castro et de Gnassingbé Eyadema...on commence par faire le vide autour de soi.



Après, Sadiba Koulibaly, Claude Pivi, et Toumba Diakité, les anciens chefs d'État militaires Sékouba Konaté et Dadis Camara doivent faire gaffe.