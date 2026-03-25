Accès au financement pour les femmes : le WIC Sénégal veut mobiliser un fonds de 20 milliards FCFA

À l’occasion de ses dix ans d’existence, le Women’s Investment Club Sénégal (WIC) dresse un bilan marqué par des avancées significatives dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin, tout en reconnaissant les défis persistants. Sa présidente, Astou Dia, s’est exprimée sur les réalisations et les ambitions futures de l’organisation.



Créé en 2016, le mouvement s’est donné pour mission d’accompagner les femmes entrepreneures vers la croissance et le leadership économique. « Il y a eu de grandes avancées […] et des contributions du WIC au développement de championnes nationales et régionales », a déclaré Astou Dia, tout en soulignant que « beaucoup de travail reste à faire ».



Un modèle structuré en trois piliers



Le WIC repose sur un modèle en trois volets. Le premier est une association mobilisant l’épargne de femmes désireuses d’investir dans d’autres entrepreneures. Le deuxième pilier est un fonds d’investissement, qui a déjà permis de lever 3 milliards de francs CFA et de financer dix entreprises au Sénégal et en Côte d’Ivoire.



Aujourd’hui, l’organisation ambitionne de franchir un nouveau cap avec la mobilisation d’un second fonds de 20 milliards de francs CFA. L’objectif est clair : renforcer l’accès au financement pour les femmes et investir dans une vingtaine d’entreprises supplémentaires dans la sous-région.



Contrairement à certains fonds spécialisés, le WIC adopte une approche généraliste. Agro-industrie, industrie lourde ou encore services : le portefeuille visé est diversifié. L’enjeu principal reste l’accompagnement à l’échelle.



« Nous cherchons à faire passer des entreprises de 100 millions à 1 milliard de chiffre d’affaires », explique Astou Dia, insistant sur la nécessité de soutenir des entreprises capables de devenir des championnes régionales.



L’innovation et l’IA comme leviers d’inclusion



Dans un contexte de transformation numérique accélérée, la présidente du WIC voit dans l’intelligence artificielle une opportunité majeure pour les femmes entrepreneures, y compris les plus vulnérables.

Lors du dernier forum de l’investissement au féminin, l’accent a été mis sur l’utilisation de l’IA comme outil de croissance. L’objectif : démocratiser l’accès à l’expertise, notamment via des solutions adaptées aux langues locales, afin de toucher un public plus large.



Entre défis globaux et solidarité féminine



Face à un environnement économique mondial incertain, Astou Dia appelle à la résilience collective. Elle met en avant deux leviers essentiels : la solidarité entre femmes et la collaboration avec les acteurs institutionnels et partenaires de l’écosystème.



« La sororité est une force. Si l’une flanche, une autre prend le relais », affirme-t-elle, tout en soulignant l’importance d’un travail conjoint avec les gouvernements et partenaires.



Enfin, elle rappelle le rôle central de la créativité féminine, particulièrement en période de crise : « Les femmes ont toujours su trouver des solutions, même dans les contextes les plus difficiles ».



Après dix ans d’engagement, le WIC Sénégal confirme ainsi son ambition de continuer à transformer l’écosystème entrepreneurial féminin, au Sénégal et au-delà.