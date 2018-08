​ Orientations des nouveaux bacheliers : les préinscriptions démarrent ce lundi

Les demandes d’admission et de préinscription dans les établissements d’enseignement supérieur du Sénégal vont démarrer ce lundi 20 août 2018 à partir de 00h. Elles prendront fin le 02 septembre 2018 à minuit. L’annonce a été faite par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.Dans leur communiqué, les services de Mary Teuw Niane informent que les inscriptions se feront sur le site http://orientation.campusen.sn Ils précisent à l’endroit des nouveaux bacheliers 2018 que : «Cette année, les demandes d’admission dans les établissements publics et privés se feront en même temps. Ainsi, pour valider sa demande d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur sénégalais sur Campusen ». Donc, soulignent-ils, «les nouveaux bacheliers devront créer obligatoirement et successivement : un dossier valide de demande d’admission dans les établissements publics d’enseignement supérieur ; et un dossier valide de demande d’admission dans les établissements privés d’enseignement supérieur».«Tout bachelier, avancent-t-ils dans leur note, qui n’aura pas formulé sa demande comme précisé ci-dessus sur le site http://orientation.campusen.sn dans les délais prescrits ne sera pas orienté par l’Etat du Sénégal dans les établissements d’enseignement supérieur publics ou privés».