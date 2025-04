​« Ville Verte » de 18 000 logements au Lac Rose : Bara Diouf parle d’un projet de 400 milliards F CFA

Le Délégué général à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU), Bara Diouf, a fait par des contours du projet de réorientation stratégique, appelé ''Ville Verte'' qui s’inscrit pleinement dans la vision de l’agenda Sénégal 2050. Selon l’invité de l’émission Jury du Dimanche de ce 13 avril, l’objectif répond à la demande croissante en logements sociaux au Sénégal tout en préservant l’écosystème du Lac Rose en protégeant sa viabilité et en relançant les activités économiques et touristiques locales. Il précise que ce projet, est un programme de grande envergure, estimé à 400 milliards de F CFA.



« Nous avons enclenché dans une démarche d’ingénierie sociale, un ensemble de discussion avec les partenaires, avec les communautés environnantes pour parler, discuter et repositionner le pôle urbain du Lac Rose, remodeler le modèle du pôle urbain de Lac Rose pour permettre au pôle urbain du Lac Rose d’accueillir en son sein des promoteurs publics et privés qui vont offrir de logement social au Sénégalais. Mais aussi et surtout de sauvegarder la viabilité du Lac Rose et l’ensemble des activités touristique et économique. Nous sommes en discussion avec les populations. Sur le pôle du Lac Rose, nous avons un projet pilote de Ville Vertes porté par un promoteur qui est un projet de 400 milliards de F Cfa, qui va sortir 18 000 logements dans les 5 ou 7 prochaines années pour les Sénégalais », a souligné Bara Diouf.



Selon le Délégué général à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose, « c’est un projet qui va intégrer les normes écologiques, dans le respect de l'environnement, dans le respect de la biodiversité. Un projet qui va restaurer une partie de la bande de filao et respecter la bande de filao existante pour offrir à quelques kilomètres de Dakar une ville verte qui va être à l'image des villes nouvelles. Une ville douce avec une offre pour le logement social qui va être à hauteur de 40 % des 18 000 logements ».



Poursuivant ses propos, l’invité du JDD précise : « Le projet est un projet 100 % privé accompagné par la DGPU qui lui a donné la surface sous forme de bail emphytéotique. C’est un projet de 400 milliards de F CFA sur les cinq (5) prochaines années. Et ce projet entre en droite ligne du projet Sénégal 2050. Le promoteur est au groupe international égyptien. Le projet s’appelle Ville Verte ».