​65e anniversaire de l’indépendance au Sénégal : le sous-préfet de Sagata Djolof appelle les populations à l’unité

Le sous-préfet de Sagata Djolof une localité située au nord-ouest du Sénégal dans le département de Linguère, Ousmane Sané a invité vendredi, les populations à l’unité des cœurs pour bâtir un Sénégal apaisé. Il s’exprimait à Thiomène au micro de nos confrères d’iRadio à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance du pays.



« Le message, c’est le dialogue, c’est le partage. Le message, c’est de voir comment les populations doivent vivre en harmonie dans ce pays-là. Sans paix, on ne peut rien faire dans ce développement quelque soit le budget du Sénégal, quelque soit les projets que les autorités supérieures vont développer, tant qu’il n’y a pas cette harmonie, cette solidarité autour des questions essentielles, on ne pourra pas envisager un développement », a déclaré Ousmane Sané.



Pour lui, le message, c’est celui du pardon, de la solidarité. « Quel que soit le message que les gens vont fournir, il faut que les citoyen eux-mêmes fassent des efforts pour montrer que nous voulons être bon. Nous voulons avancer. Nous voulons nous développer. Nous voulons être libres. Et là, il faudrait que chacun mette sa partition dans tout ce qui est en train d’être fait », a soutenu M. Sané.