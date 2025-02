​Accès au financement : La fondation SEPHIS vise à renforcer 5000 PME dirigées par des femmes

La fondation SEPHIS a lancé au Sénégal le programme de financement des femmes en partenariat avec Invest for Jobs CIV/SENG. Le programme vise à soutenir les femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire et au Sénégal en facilitant l'accès au financement et en favorisant la croissance des entreprises.



Ciblant 150 entreprises dirigées par des femmes avec un chiffre d'affaires annuel minimum de 15 millions, la fondation travaille avec des partenaires financiers pour créer un protocole pour les PME dirigées par des femmes au Sénégal. L'initiative vise à renforcer les capacités financières et managériales de 400 femmes entrepreneurs, à mobiliser 4 milliards de FCFA, à créer 550 nouveaux emplois et à améliorer les conditions de travail.



«Le programme de financement des femmes est une extension de notre programme d'assistance précédent, fournissant des ressources aux femmes à certains niveaux de maturité entrepreneuriale, nécessitant un crédit d'immobilisation, des ressources en stock supplémentaires, et les aidant à identifier leur croissance et leurs besoins financiers, tout en facilitant les relations avec les institutions financières... L'entrepreneuriat est un chemin difficile, il faut être accompagné, comprendre les techniques et être accompagné par une banque. Le programme a déjà permis d'apporter plus d'un million de F CFA aux femmes entrepreneurs », a déclaré Mme Sefora Kodjo, présidente du Conseil d'administration de la Fondation SEPHIS.



Création de 20 000 emplois décents et durables d'ici 2030



Interpelée sur les enjeux d’accompagnement vers le financement, la présidente Sefora Kodjo précise : « Le produit de financement définit les conditions de financement pour les entrepreneurs, allant de l'immobilisation aux stocks, aux prêts commerciaux et à la liquidité. Nous travaillons avec des partenaires financiers pour créer un protocole pour les PME dirigées par des femmes au Sénégal, ciblant 150 entreprises dirigées par des femmes avec un chiffre d'affaires annuel minimum de 15 millions ».



Dans sa mission, la fondation SEPHiS permet de renforcer la résilience de 5000 PME dirigées par des femmes et faciliter leur accès au crédit, pour une enveloppe totale de 10 millions d'euros, tout en créant 20 000 emplois décents et durables d'ici 2030. L'organisation met en œuvre un programme d'assistance technique pour les femmes rurales, impliquant les Villageoises d'Epargne et de Crédit (AVEC) dans la culture du cacao. Plus de 3000 femmes sont concernées.



Le programme vise à renforcer les capacités des femmes en milieu rural, à les transformer en entreprises compétitives et à créer plus de 1500 emplois directs et indirects. L'organisation collabore également avec des institutions financières pour créer des produits financiers inclusifs pour les femmes. Le programme a bénéficié à 1712 entreprises féminines, dont 80% dans l'agro-industrie.