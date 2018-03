​Accord entre le gouvernement et le Saes : la pension de la retraite assignée à 85%...

«C’est parti pour une bonne décennie de paix sociale dans l'espace universitaire» : tels sont les propos du porte-parole du gouvernement Seydou Gueye, à l'issue des négociations avec le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (Saes), lesquelles se sont tenues ce matin à la Primature. En effet, les deux parties sont parvenues à tomber d'accord sur le relèvement de la pension de la retraite qui sera revue à la hausse jusqu'à 85% du dernier salaire.



M. Gueye a par ailleurs révélé qu’il y a un projet de loi concernant le système de retraite qui sera présenté à l'Assemblée nationale puisque les différentes parties sont tombées d'accord sur les modifications concernant les points suivants :



«Le premier est la suppression de l’écrêtement qui est une modalité qui permet par cette suppression de donner plus de renforcement à la pension de retraite. La deuxième modification concernant ce projet de loi consiste à l’indemnité de l’intégration et de l’indemnité de recherche spécifique de formation dans l’assiette de calcul de la base de la retraite », a déclaré Seydou Gueye.



Le porte-parole du gouvernement d’ajouter : « Le troisième point d’accord sur la question de la retraite, qui est un point d’accord essentiellement important. Et l’objectif qui a été assigné est d’arriver à une pension de retraite égale à 85% du dernier salaire. Nous sommes tombés d’accord sur un dispositif progressif qui permet de faire passer ce taux de retraite entre 2018 et 2019 à 70% ; entre 2020 et 2021 à 80% pour arriver à l’horizon 2023 à 85% du dernier salaire comme étant la pension de retraite ».