​Affaire Gana Gueye : les soutiens à l'international sénégalais pleuvent toujours

Après le soutien du Président Macky Sall et des autres personnalités politiques et sportives, le joueur du PSG peut également compter sur le soutien du mouvement And Sam Jikko Yi. Ababacar Mboup et Cie ont introduit jeudi, une lettre de protestation à l’ambassade de France pour mettre en garde contre toute sanction à l’encontre du joueur du PSG. Ils n’excluent rien pour que les droits de Gana Gueye soient respectés. Au risque même de lancer un appel national au boycott des produits français.



Selon Ababacar Mboup, la France, qui est présentée comme un pays de droits et des libertés, « est libre de défendre des causes mais Gana aussi est libre de ne pas défendre ces causes. Et Ceci ne devrait même pas faire l’objet de débat ».



Le Zamalek et le Comité des supporters du PSG apportent leur soutien



Le Zamalek a ainsi publiquement pris position en faveur du « Lion » dans la soirée de mercredi. «Parfois, le football vous donne l’occasion d’établir des règles humaines pour le monde. Nous sommes tous avec Idrissa Guèye, le joueur sénégalais», ont écrit les Chevaliers Blancs sur leurs réseaux sociaux.



Dans un communiqué publié jeudi 19 mai, le Collectif Ultras Paris (Cup) a apporté son soutien à Idrissa Gana Gueye. Le Cup, qui a choisi son camp, souligne notamment des «accusations médiatiques démesurées». Pour le Cup, cette affaire, qui est loin d’être une première, a pris une tournure injuste contre le champion d’Afrique. «Avant lui, d’autres joueurs professionnels, pour des faits similaires, n’avaient pas subit le même traitement médiatique et politique », assènent les ultras parisiens.



« Nous nous battrons toujours contre toutes les formes de discriminations quelles qu’elles soient mais jamais nous ne cautionnerons qu’un homme soit ainsi jeté en pâture et jugé par le Tribunal médiatique sans avoir été entendu », ajoutent-ils.